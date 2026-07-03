Deutscher Kegler und Bowlingbund @dkb Suivre

Der Deutsche Kegler- und Bowlingbund (DKB) ist der Dachverband für Bowling und Kegeln. Für die zugelassenen Bahnarten sind vier Disziplinverbände im DKB – Bowling (DBU) sowie Sportkegeln Classic (DKBC), Schere (DSKB) und Bohle (DBKV) – zuständig.