Livestream premium Pay per View 5,90 € SC Magdeburg 26/ 59,90 € EHV Aue/27 59,90 € 3. Liga Männer Hauptrunde 26/27 69,90 € Continuer EHV Aue vs. SC Magdeburg II EHV Aue Männer 29/08/26, 15:45 À VENIR Dès 5,90 € Suivre Diffusion en direct vidéo de la partie EHV Aue vs. SC Magdeburg II de la 3. Liga Handball Männer le 29/08/2026. @handball-net @deutscherhandballbund @3-handball-liga #handball #handballnet #liga3 #dhb #staffel-nord-ostHandball3. Handball-Liga MännerEHV Aue MännerSC Magdeburg II MännerEHV Aue Männer est responsable de la production en direct, des commentaires et de la modération du chat.