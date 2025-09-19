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EHV Aue vs. SC Magdeburg II

EHV Aue Männer
EHV Aue Männer

À VENIR Dès 5,90 €

Diffusion en direct vidéo de la partie EHV Aue vs. SC Magdeburg II de la 3. Liga Handball Männer le 29/08/2026. @handball-net @deutscherhandballbund @3-handball-liga #handball #handballnet #liga3 #dhb #staffel-nord-ost

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