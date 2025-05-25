Livestream premium Pay per View 5,90 € Teampass 2026/27 - Dortmund 39,90 € Teampass 2026/27 - Leipzig 39,90 € Pass principal HBF 26/27 49,90 € Continuer HC Leipzig vs. Borussia Dortmund HC Leipzig Féminines 29/08/26, 17:15 À VENIR Dès 5,90 € Suivre Alsco Handball Bundesliga Femmes : vidéo-diffusion en direct du match HC Leipzig vs. Borussia Dortmund. HandballHC Leipzig FémininesBorussia Dortmund FrauenfrauenHC Leipzig Féminines est responsable de la production en direct, des commentaires et de la modération du chat.