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HC Falkensteiner Pustertal vs. HCB Südtirol Alperia

HC Falkensteiner Pustertal
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Diffusion en direct vidéo du match amical entre HC Falkensteiner Pustertal et HCB Südtirol Alperia le 9 septembre. Les clubs seront financièrement associés aux bénéfices. #icehockeyleague #eishockey #icehockey @hc-pustertal @ice-hockey-league @hc-suedtirol-alperia

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