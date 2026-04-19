Quilles de sport
2. Bundesliga Süd 120 Frauen: KRC Kipfenberg - DKC / BW Freiburg
KRC Kipfenberg·
@krc-kipfenberg
Quilles de sport
2. Bundesliga Süd 120 Männer: KRC Kipfenberg - SV Phönix Ettlingen-Karlsruhe
KRC Kipfenberg·
Quilles de sport
2. Bundesliga Süd 120 Männer: KRC Kipfenberg - SG Wolfach-Oberwolfach
KRC Kipfenberg·
Quilles de sport
2. Bundesliga Süd 120 Frauen: KRC Kipfenberg - DSKC Frisch Auf Leimen
KRC Kipfenberg·
Quilles de sport
2. Bundesliga Süd 120 Männer: KRC Kipfenberg - SG Wolfach-Oberwolfach
KRC Kipfenberg·