Krefeld Ravens vs. syNeo Albershausen Crusaders Krefeld Ravens 29/08/26, 13:45 À VENIR Suivre Diffusion en direct vidéo du match Krefeld Ravens vs. syNeo Albershausen Crusaders en German Football League 2 le 29/08/2026. @albershausencrusaders @krefeld-ravens @gfl-2 #gfl2 #germanfootballleague #football #american-footballFootball américainGerman Football League 2Krefeld RavensAlbershausen CrusadersKrefeld Ravens est responsable de la production en direct, des commentaires et de la modération du chat.