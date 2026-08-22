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Krefeld Ravens vs. syNeo Albershausen Crusaders

Krefeld Ravens
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Diffusion en direct vidéo du match Krefeld Ravens vs. syNeo Albershausen Crusaders en German Football League 2 le 29/08/2026. @albershausencrusaders @krefeld-ravens @gfl-2 #gfl2 #germanfootballleague #football #american-football

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