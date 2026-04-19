Quilles de sport
2. Bundesliga Süd 120 Frauen: KSC Immendingen - KC Schwabsberg
KSC Immendingen 1962 e.V.·
@ksc-immendingen
Kegelsportclub seit 1962
Heimbahn: Gasthof Hauser Hattingen
Mannschaften: 3 Männermannschaften + 2 Damenmannschaften
Quilles de sport
2. Bundesliga Süd 120 Frauen: KSC Immendingen - KC Schwabsberg
KSC Immendingen 1962 e.V.·
Quilles de sport
2. Bundesliga Süd 120 Frauen: KSC Immendingen - DSKC Frisch Auf Leimen
KSC Immendingen 1962 e.V.·
Quilles de sport
Bezirksklasse A: KSC Immendingen M2 - SG Mühlhausen/Blumberg X1
KSC Immendingen 1962 e.V.·
Quilles de sport
2. Bundesliga Süd 120 Frauen: KSC Immendingen - KC Schrezheim 2
KSC Immendingen 1962 e.V.·
Quilles de sport
2. Bundesliga Süd 120 Frauen: KSC Immendingen - FC Seeshaupt
KSC Immendingen 1962 e.V.·
Quilles de sport
2. Bundesliga Süd 120 Frauen: KSC Immendingen - SG BW / GH Plankstadt
KSC Immendingen 1962 e.V.·
Quilles de sport
Einzelmeisterschaften VF/ Finale U23m + Männer Sportkeglerbezirk SBBH
KSC Immendingen 1962 e.V.·
Quilles de sport
Einzelmeisterschaften QualifikationU23m + Männer Sportkeglerbezirk SBBH
KSC Immendingen 1962 e.V.·
Quilles de sport
2. Bundesliga Süd 120 Frauen: KSC Immendingen - DKC / BW Freiburg
KSC Immendingen 1962 e.V.·
Quilles de sport
Qualifikation Südbadische Landesmeisterschaften Vereinsmannschaften Senioren B
KSC Immendingen 1962 e.V.·
Quilles de sport
2. Bundesliga Süd 120 Frauen: KSC Immendingen - SKK Oberlauterbach
KSC Immendingen 1962 e.V.·
Quilles de sport
Bezirksklasse A: KSC Immendingen M2 - SG RW Unterk./Post Furtw. X1
KSC Immendingen 1962 e.V.·
Quilles de sport
2. Bundesliga Süd 120 Frauen: KSC Immendingen - SV Weidenstetten
KSC Immendingen 1962 e.V.·
Quilles de sport
Bezirksklasse A: KSC Immendingen M2 - Post SV St. Georgen M1
KSC Immendingen 1962 e.V.·
Quilles de sport
2. Bundesliga Süd 120 Frauen: KSC Immendingen - KRC Kipfenberg
KSC Immendingen 1962 e.V.·
Quilles de sport
Landesliga:KSC M1 - G7 Spaichingen M1 + Bezirksliga:KSC M2 - SG Konstanz M1
KSC Immendingen 1962 e.V.·
Quilles de sport
Landesliga:KSC M1 - SG Lahr M1 + Bezirksliga:KSC M2 - Hrv. Schwenn./Schramb. M1
KSC Immendingen 1962 e.V.·
Quilles de sport
Landesliga:KSC M1 - KSC Dittishausen M1 + Bezirksliga:KSC M2 - SG Mühlh./Bl. M1
KSC Immendingen 1962 e.V.·
Quilles de sport
BaWü-Liga: KSC F1 - ESC Ulm 1 + KSC X2 - KC Bodensee Überlingen X2
KSC Immendingen 1962 e.V.·