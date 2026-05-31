Billard
PBC Joker Altstadt 2 - BSV Playhouse FFB 1 | 2. Pool-Billard Bundesliga Süd
PBC Joker Altstadt·
@pbcjokeraltstadt
Der PBC Joker '89 Altstadt e.V. ist ein Pool-Billard-Verein, der sich 1989 in Altstadt (Saarland) gegründet hat. In den letzten Jahren konnte man sich erfolgreich in der Oberklasse behaupten und steht nun mit zwei Mannschaften in den deutschen Bundesligen.
Billard
PBC Joker Altstadt 2 - BSV Playhouse FFB 1 | 2. Pool-Billard Bundesliga Süd
PBC Joker Altstadt·
Billard
PBC Joker Altstadt 1 - 1. SV Motor Babelsberg 1 | 1. Pool-Billard Bundesliga
PBC Joker Altstadt·
Billard
PBC Joker Altstadt 2 - BC Siegtal 89 e.V 1 | 2. Pool-Billard Bundesliga Süd
PBC Joker Altstadt·
Billard
PBC Joker Altstadt 2 - TuS Makkabi Frankfurt 1 | 2. Pool-Billard Bundesliga Süd
PBC Joker Altstadt·
Billard
PBC Joker Altstadt 2 - BSC Neukirchen-Vluyn 1 | 2. Pool-Billard Bundesliga Süd
PBC Joker Altstadt·
Billard
PBC Joker Altstadt 2 - BlackPool Eisenach 1 | Pool-Billard Regionalliga Mitte
PBC Joker Altstadt·