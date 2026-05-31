@snookerdresden
Bundesliga-Snooker aus Dresden sax - max . dedresden . myscoreboard . org
11:00
Billard · SAX-MAX Snooker e.V. Dresden
11:05
09:30
Billard
Snooker Bundesliga - Dresden v Hannover - Tisch 4
SAX-MAX Snooker e.V. Dresden· 31/05/26, 08:30
Snooker Bundesliga - Dresden v Hannover - Tisch 3
Snooker Bundesliga - Dresden v Hannover - Tisch 2
Snooker Bundesliga - Dresden v Hannover - Tisch 1
SAX-MAX Snooker e.V. Dresden· 31/05/26, 08:25
Snooker Bundesliga - Dresden v Minden - Tisch 4
SAX-MAX Snooker e.V. Dresden· 30/05/26, 11:30
Snooker Bundesliga - Dresden v Minden - Tisch 3
Snooker Bundesliga - Dresden v Minden - Tisch 2
Snooker Bundesliga - Dresden v Minden - Tisch 1
SAX-MAX Snooker e.V. Dresden· 30/05/26, 11:25
Snooker Bundesliga - Dresden v Schipkau - Tisch 3
SAX-MAX Snooker e.V. Dresden· 17/01/26, 14:10
Snooker Bundesliga - Dresden v Schipkau - Tisch 2
SAX-MAX Snooker e.V. Dresden· 17/01/26, 12:55
Snooker Bundesliga - Dresden v Schipkau - Tisch 4
SAX-MAX Snooker e.V. Dresden· 17/01/26, 12:35
Snooker Bundesliga - Dresden v Schipkau - Tisch 1
SAX-MAX Snooker e.V. Dresden· 17/01/26, 12:30
Snooker Bundesliga - Dresden v Pinneberg - Tisch 4
SAX-MAX Snooker e.V. Dresden· 30/11/25, 09:35
Snooker Bundesliga - Dresden v Pinneberg - Tisch 3
Snooker Bundesliga - Dresden v Pinneberg - Tisch 2
Snooker Bundesliga - Dresden v Pinneberg - Tisch 1
SAX-MAX Snooker e.V. Dresden· 30/11/25, 09:30
Snooker Bundesliga - Dresden v Hamburg - Tisch 4
SAX-MAX Snooker e.V. Dresden· 29/11/25, 12:35
Snooker Bundesliga - Dresden v Hamburg - Tisch 3
Snooker Bundesliga - Dresden v Hamburg - Tisch 2
Snooker Bundesliga - Dresden v Hamburg - Tisch 1
SAX-MAX Snooker e.V. Dresden· 29/11/25, 12:30
Snooker Bundesliga - Dresden v Würzburg - Tisch 4
SAX-MAX Snooker e.V. Dresden· 19/10/25, 08:35
Snooker Bundesliga - Dresden v Würzburg - Tisch 3
Snooker Bundesliga - Dresden v Würzburg - Tisch 2
Snooker Bundesliga - Dresden v Würzburg - Tisch 1
SAX-MAX Snooker e.V. Dresden· 19/10/25, 08:30
Snooker Bundesliga - Dresden v Apolda - Tisch 4
SAX-MAX Snooker e.V. Dresden· 18/10/25, 11:35
Snooker Bundesliga - Dresden v Apolda - Tisch 3
Snooker Bundesliga - Dresden v Apolda - Tisch 2
Snooker Bundesliga - Dresden v Apolda - Tisch 1
SAX-MAX Snooker e.V. Dresden· 18/10/25, 11:30
1. Bundesliga Snooker - Dresden v Hamburg - Tisch 2
SAX-MAX Snooker e.V. Dresden· 25/05/25, 08:35
1. Bundesliga Snooker - Dresden v Hamburg - Tisch 1
SAX-MAX Snooker e.V. Dresden· 25/05/25, 08:30
1. Bundesliga Snooker - Dresden v Hannover - Tisch 2
SAX-MAX Snooker e.V. Dresden· 24/05/25, 11:35
1. Bundesliga Snooker - Dresden v Hannover - Tisch 1
SAX-MAX Snooker e.V. Dresden· 24/05/25, 11:30
1. Bundesliga Snooker - Dresden v Köln - Tisch 3
SAX-MAX Snooker e.V. Dresden· 09/03/25, 09:35
1. Bundesliga Snooker - Dresden v Köln - Tisch 2
1. Bundesliga Snooker - Dresden v Köln - Tisch 1
SAX-MAX Snooker e.V. Dresden· 09/03/25, 09:30