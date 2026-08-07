Match 1 – Paderborn, Allemagne vs. Hidalgo, Texas, États-Unis

Cette vidéo n'est disponible que dans certains pays : Allemagne , Autriche , Italie et 243 autres pays Suisse, France, Andorre, Émirats arabes unis, Afghanistan, Antigua-et-Barbuda, Anguilla, Albanie, Arménie, Angola, Antarctique (statut spécial par le Traité sur l'Antarctique), Argentine, Samoa américaines, Australie, Aruba, Åland, Azerbaïdjan, Bosnie-Herzégovine, Barbade, Bangladesh, Belgique, Burkina Faso, Bulgarie, Bahreïn, Burundi, Bénin, Saint-Barthélemy, Bermudes, Brunei, Bolivie, Bonaire, Saba, Saint-Eustache, Brésil, Bahamas, Bhoutan, Île Bouvet, Botswana, Biélorussie, Belize, Canada, Îles Cocos, République démocratique du Congo, République centrafricaine, République du Congo, Côte d'Ivoire, Îles Cook, Chili, Cameroun, Chine, Colombie, Costa Rica, Cuba, Cap-Vert, Curaçao, Île Christmas, Chypre, Tchéquie, Djibouti, Danemark, Dominique, République dominicaine, Algérie, Équateur, Estonie, Égypte, Sahara occidental, Érythrée, Espagne, Éthiopie, Finlande, Fidji, Îles Malouines, Micronésie, Îles Féroé, Gabon, Royaume-Uni, Grenade, Géorgie, Guyane française, Guernesey, Ghana, Gibraltar, Groenland, Gambie, Guinée, Guadeloupe, Guinée équatoriale, Grèce, Géorgie du Sud-et-les Îles Sandwich du Sud, Guatemala, Guam, Guinée-Bissau, Guyana, Hong Kong, Îles Heard-et-MacDonald, Honduras, Croatie, Haïti, Hongrie, Indonésie, Irlande, Israël, Île de Man, Inde, Territoire britannique de l'océan Indien, Irak, Iran, Islande, Jersey, Jamaïque, Jordanie, Japon, Kenya, Kirghizistan, Cambodge, Kiribati, Comores, Saint-Kitts-et-Nevis, Corée du Nord, Corée du Sud, Koweït, Îles Caïmans, Kazakhstan, Laos, Liban, Sainte-Lucie, Liechtenstein, Sri Lanka, Liberia, Lesotho, Lituanie, Luxembourg, Lettonie, Libye, Maroc, Monaco, Moldavie, Monténégro, Saint-Martin (partie française), Madagascar, Îles Marshall, Macédoine du Nord, Mali, Myanmar, Mongolie, Macao, Îles Mariannes du Nord, Martinique, Mauritanie, Montserrat, Malte, Maurice, Maldives, Malawi, Malaisie, Mozambique, Namibie, Nouvelle-Calédonie, Niger, Île Norfolk, Nigeria, Nicaragua, Pays-Bas, Norvège, Népal, Nauru, Niue, Nouvelle-Zélande, Oman, Panama, Pérou, Polynésie française, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Philippines, Pakistan, Pologne, Saint-Pierre-et-Miquelon, Îles Pitcairn, Palestine, Portugal, Palaos, Paraguay, Qatar, La Réunion, Roumanie, Serbie, Russie, Rwanda, Arabie saoudite, Îles Salomon, Seychelles, Soudan, Suède, Singapour, Sainte-Hélène, Ascension et Tristan da Cunha, Slovénie, Svalbard et Jan Mayen, Slovaquie, Sierra Leone, Saint-Marin, Sénégal, Somalie, Suriname, Soudan du Sud, São Tomé-et-Príncipe, El Salvador, Saint-Martin (partie néerlandaise), Syrie, Eswatini, Îles Turques-et-Caïques, Tchad, Terres australes et antarctiques françaises, Togo, Thaïlande, Tadjikistan, Tokelau, Timor oriental, Turkménistan, Tunisie, Tonga, Turquie, Trinité-et-Tobago, Tuvalu, Taïwan, Tanzanie, Ukraine, Ouganda, Uruguay, Ouzbékistan, Vatican, Saint-Vincent-et-les-Grenadines, Venezuela, Îles Vierges britanniques, Îles Vierges américaines, Viêt Nam, Vanuatu, Wallis-et-Futuna, Samoa, countries.XK, Yémen, Mayotte, Afrique du Sud, Zambie, Zimbabwe