Vidéo premium Pay per View 5,90 € Teampass 2026/27 - Mainz 39,90 € Teampass 2026/27 - Rostock 39,90 € Pass principal HBF 26/27 49,90 € Continuer Spieltag 8Rostocker Handball Club vs. 1. FSV Mainz 05 Rostocker Handball Club Frauen Aujourd'hui, 17:15 Dès 5,90 € Suivre . Alsco Handball Bundesliga Frauen : Vidéo-Livestream du match Rostocker Handball Club vs. 1. FSV Mainz 05. @2-handball-bundesliga-frauenHandball2. Alsco Handball Bundesliga FrauenRostocker Handball Club Frauen1. FSV Mainz 05 FrauenRostocker Handball Club Frauen est responsable de la production en direct, des commentaires et de la modération du chat.