Livestream premium Pay per View 5,90 € Pass d'équipe 2026/27 - Waiblingen 39,90 € Teampass 2026/27 - Mainz 39,90 € Pass principal HBF 26/27 49,90 € Continuer JournéeVfL Waiblingen vs. 1. FSV Mainz 05 VfL Waiblingen Frauen 15/11/26, 16:15 À VENIR Dès 5,90 € Suivre . Alsco Handball Bundesliga Frauen : Vidéo-en direct du match VfL Waiblingen vs. 1. FSV Mainz 05. @2-handball-bundesliga-frauenHandball2. Alsco Handball Bundesliga FrauenVfL Waiblingen Frauen1. FSV Mainz 05 FrauenVfL Waiblingen Frauen est responsable de la production en direct, des commentaires et de la modération du chat.