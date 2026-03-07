@sg-aachen-knickertsberg
Sportkegelverein in Frechen aus Eschweiler
Quilles de sport
14. Spieltag SK Hürth
SG Aachen· 07/03/26, 10:55
13. Spieltag
SG Aachen· 22/02/26, 08:55
12. Spieltag
SG Aachen· 08/02/26, 08:55
SG Aachen· 07/02/26, 10:55
SG Aachen· 05/02/26, 17:32
Pokalspiel 2. Runde
SG Aachen· 22/01/26, 17:55
10. Spieltag SpG Frechen-Junkersdorf
SG Aachen· 11/01/26, 08:55
10. Spieltag SK Hürth
SG Aachen· 10/01/26, 10:55
9. Spieltag SK Hürth
SG Aachen· 13/12/25, 10:55
8. Spieltag SK Hürth 3
SG Aachen· 04/12/25, 18:30
7.Spieltag SG 63 Aachen
SG Aachen· 16/11/25, 11:55
6. Spieltag SG 63 Aachen
SG Aachen· 09/11/25, 08:55
6. Spieltag SK Hürth
SG Aachen· 08/11/25, 10:55
Pokalspiel 1.Vorrunde
SG Aachen· 23/10/25, 17:00
4. Spieltag SpG Frechen-Junkersdorf
SG Aachen· 12/10/25, 10:25
4. Spieltag SG 63 Aachen
SG Aachen· 12/10/25, 07:55
4. Spieltag SK Hürth
SG Aachen· 11/10/25, 10:55
SK Hürth 1 : KSK SG 31 Aachen 1, SK Hürth 2 : KSK SG 31 Aachen 2
SG Aachen· 30/08/25, 09:55
6. Tag Westdeutsche Jugendmeisterschaft 2025 Anfänger
SG Aachen· 24/05/25, 06:55
5. Tag Westdeutsche Jugendmeisterschaft 2025
SG Aachen· 18/05/25, 07:25
4. Tag Westdeutsche Jugendmeisterschaft 2025
SG Aachen· 17/05/25, 07:25
3. Tag Westdeutsche Jugendmeisterschaft 2025
SG Aachen· 11/05/25, 06:55
2. Tag Westdeutsche Jugendmeisterschaft 2025
SG Aachen· 10/05/25, 06:50
1. Tag Westdeutsche Jugendmeisterschaft 2025
SG Aachen· 01/05/25, 06:55
Mittelrhein - Meisterschaft 2025
SG Aachen· 05/04/25, 07:55
Jugend Rheinland Meisterschaft 2025 5.Tag
SG Aachen· 09/03/25, 08:55
Jugend Rheinland Meisterschaft 2025 4.Tag
SG Aachen· 22/02/25, 08:55
Jugend Rheinland Meisterschaft 2025 3.Tag
SG Aachen· 15/02/25, 08:55
Jugend Rheinland Meisterschaft 2025 2.Tag
SG Aachen· 09/02/25, 08:55
Jugend Rheinland Meisterschaft 2025 1.Tag
SG Aachen· 08/02/25, 07:55
SpG Frechen-Junkersdorf 1 : SKC Langenfeld/Paffrath 4, SpG 2 : SK Hürth 2
SG Aachen· 02/02/25, 13:25
SG 63 Aachen : ESV Siegen
SG Aachen· 02/02/25, 08:55
SK Hürth 1 : ESV Aachen RE 1
SG Aachen· 25/01/25, 11:55
SPG Frechen-Junkersdorf 1 : KSC Bröltal
SG Aachen· 11/09/24, 16:25
Oberliga 4 SpG Fre-Ho-Jun 1 gegen KSG Neuss 1 / Bezirksliga 4 / Kreisliga 4
SG Aachen· 07/11/21, 08:55