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SG Kappelwindeck/Steinbach vs. TSV Ismaning

SG Kappelwindeck/Steinbach Frauen
SG Kappelwindeck/Steinbach Frauen

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. Handball-Liga Femmes : Vidéo-en direct du match SG Kappelwindeck/Steinbach vs. TSV Ismaning. @3-handball-liga-frauen

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SG Kappelwindeck/Steinbach Frauen est responsable de la production en direct, des commentaires et de la modération du chat.

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