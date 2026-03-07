Jeux de quilles
Thüringer Landesliga (17. Spieltag)
SG Medizin Bad Sulza·
@sgmedizinbadsulza
Auf der Vierbahnenanlage "Schwarzer Johannes" gehen nächste Saison zwei Männer- und eine Frauenmannschaft an den Start. Wir haben eine Spielgemeinschaft mit Niedertrebra wo ebenfalls eine Männermannschaft spielen wird.
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SG Bad Sulza/ Niedertrebra vs. SG Oberroßla/Oßmannstedt (15.Spieltag)
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13. Spieltag: 1. SKK Gut Holz Stadtroda gg. SG Bad Sulza/Niedertrebra
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ThSV Wünschendorf gegen SG Bad Sulza/ Niedertrebra #kegeln#thüringen#landesliga
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SG Bad Sulza/ Niedertrebra gegen TKC Altenburg (#kegeln#landesliga#Thüringen)
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