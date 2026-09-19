SV Grün-Weiß Schwerin vs. TV Hannover-Badenstedt
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Handball
3. Liga Frauen: Staffel Nord - SV Grün-Weiß Schwerin vs. TSV Nord Harrislee
SV Grün-Weiß Schwerin Frauen·
Handball
3. Liga Frauen: Staffel Nord - SV Grün-Weiß Schwerin vs. TSV Nord Harrislee
SV Grün-Weiß Schwerin Frauen·
Handball
3. Liga Frauen: Staffel Nord - SV Grün-Weiß Schwerin vs. TSV Altenholz
SV Grün-Weiß Schwerin Frauen·