Livestream premium Pay per View 5,90 € SC Magdeburg 26/ 69,90 € TSV Burgdorf 26/ 69,90 € 3. Liga Männer Hauptrunde 26/27 79,90 € Continuer TSV Burgdorf II vs. SC Magdeburg II TSV Burgdorf II Hommes 21/11/26, 18:45 À VENIR Dès 5,90 € Suivre . Handball-Liga Männer : vidéo en direct du match TSV Burgdorf II vs. SC Magdeburg II. @3-handball-liga @handball-net #handballnetHandball3. Handball-Liga MännerTSV Burgdorf II HommesSC Magdeburg II MännerTSV Burgdorf II Hommes est responsable de la production en direct, des commentaires et de la modération du chat.