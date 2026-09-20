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Handball
3. Liga Frauen: Staffel Nord - TuS 97 Bielfeld/Jöllenbeck vs. HSG Blomberg-Lippe II
TuS Jöllenbeck e.V. Frauen·
Handball
3. Liga Frauen: Staffel Nord - TuS 97 Bielefeld/Jöllenbeck vs. SV Todesfelde
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Handball
3. Liga Frauen: Staffel Nord - TuS Jöllenbeck e.V. vs. SV Henstedt-Ulzburg
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3. Liga Frauen: Staffel Nord - TuS Jöllenbeck e.V. vs. TSV Nord-Harrislee
TuS Jöllenbeck e.V. Frauen·