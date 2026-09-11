Allemagne vs. Suisse - Commentaire de Daniel Höhr & Lukas Kampa

Allemagne vs. Suisse - Commentaire de Daniel Höhr & Lukas Kampa

Championnat d'Europe de volley-ball masculin 2026 : vidéo en direct du match Allemagne vs. Suisse. Commentaire de Daniel Höhr & Lukas Kampa. @volleyball-em-maenner-2026 #volleyball Volleyball

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Cette vidéo n'est disponible qu'en Allemagne.