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France vs. Allemagne - Commentaire de Fabian Feiri & Simon Tischer

Championnat d'Europe de volley-ball masculin 202
Championnat d'Europe de volley-ball masculin 202

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Volleyball-EM der Männer 2026: Video-Livestream des Spiels Frankreich vs. Deutschland. Kommentiert von Fabian Feiri & Simon Tischer. @volleyball-em-maenner-2026 #volleyball

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Cette vidéo n'est disponible qu'en Allemagne.

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