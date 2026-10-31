Premium-Livestream Pay per View 5,90 € Teampass 2026/27 - Berlin 39,90 € Teampass 2026/27 - Regensburg 39,90 € HBF Hauptrundenpass 26/27 49,90 € Weiter Spieltag 9Füchse Berlin vs. ESV 1927 Regensburg Füchse Berlin Frauen 14.11.26, 17:45 Uhr UPCOMING Ab 5,90 € Folgen 2. Alsco Handball Bundesliga Frauen: Video-Livestream des Spiels Füchse Berlin vs. ESV 1927 Regensburg. @2-handball-bundesliga-frauenHandball2. Alsco Handball Bundesliga FrauenFüchse Berlin FrauenESV 1927 Regensburg FrauenFüchse Berlin Frauen ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.