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effect® ENERGY GFL: Können die Unicorns den Titelverteidiger stürzen? Wer zieht ins Finale ein?

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Die ScoringPlays des Spiels Schwäbisch Hall Unicorns vs. Potsdam Royals in der effect® ENERGY GFL. Die Clubs werden an den Erlösen finanziell beteiligt. #gfl #erimagfl #germanfootballleague #football #american-football #gfl-highlights

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