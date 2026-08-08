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effect® ENERGY GFL: Berlin Rebels vs. Hildesheim Invaders - Knapper Ausgang zum Ende der Regular Season

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HIGHLIGHTS

Video-Highlights des Spiels Berlin Rebels vs. Hildesheim Invaders in der effect® ENERGY GFL am 06.09.2026. Die Clubs werden an den Erlösen finanziell beteiligt. #gfl-highlights#germanfootballleague#football    #american-football @gfl @hildesheim-invaders @berlin-rebels

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