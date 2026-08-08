effect® ENERGY GFL: Berlin Rebels vs. Hildesheim Invaders Berlin Rebels 06.09.26, 12:45 Uhr UPCOMING Ab 6,00 € Folgen Video-Livestream des Spiels Berlin Rebels vs. Hildesheim Invaders in der effect® ENERGY GFL am 06.09.2026. Die Clubs werden an den Erlösen finanziell beteiligt. #gfl #germanfootballleague #football #american-football @gfl @berlin-rebels @hildesheim-invadersAmerican Footballeffect® ENERGY GFLBerlin RebelsHildesheim InvadersBerlin Rebels ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.