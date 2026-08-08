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effect® ENERGY GFL: Berlin Rebels vs. Hildesheim Invaders

Berlin Rebels
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UPCOMING Ab 6,00 €

Video-Livestream des Spiels Berlin Rebels vs. Hildesheim Invaders in der effect® ENERGY GFL am 06.09.2026. Die Clubs werden an den Erlösen finanziell beteiligt. #gfl#germanfootballleague#football    #american-football @gfl @berlin-rebels @hildesheim-invaders

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Berlin Rebels ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.

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