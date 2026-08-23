 Zum Inhalt

Datenschutz-Einstellungen nicht verfügbar

Die Datenschutz-Einstellungen konnten nicht geladen werden. Bitte deaktiviere ggf. deinen Adblocker und lade die Seite neu.

effect® ENERGY GFL-Livekonferenz am 29.08.2026 - kommentiert von Carsten Spengemann und Roman Motzkus

Sporteurope.TV
Sporteurope.TV

Livekonferenz in der effect® ENERGY GFL am 29.08.2026 - kommentiert von Carsten Spengemann und Roman Motzkus. #gfl#germanfootballleague #football #american-football @gfl @duesseldorf-panther @straubing-spiders @potsdam-royals @munich-cowboys @berlin-rebels @braunschweig-lions @kiel-baltic-hurricanes @hildesheim-invaders @allgaeu-comets @saarland-hurricanes @schwaebisch-hall-unicorns @regensburg-phoenix

SonstigesRegensburg PhoenixBerlin RebelsMunich Cowboys
Sporteurope.TV ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.

Weitere Videos und Fotos von Sporteurope.TV

Ähnliche Profile

Du hast zu viele aktive Geräte

Du hast das Gerätelimit erreicht.