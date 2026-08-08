Premium-Livestream Pay per View 6,00 € GFL 2026: All Access 45,00 € Weiter Pforzheim Wilddogs vs. Hildesheim Invaders Pforzheim Wilddogs 12.09.26, 13:45 Uhr UPCOMING Ab 6,00 € Folgen Video-Livestream des Spiels Pforzheim Wilddogs vs. Hildesheim Invaders in der effect® ENERGY GFL. Die Clubs werden an den Erlösen finanziell beteiligt. #football #american-footballAmerican FootballPforzheim WilddogsHildesheim InvadersFootballPforzheim Wilddogs ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.