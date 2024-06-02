22.08.26, 13:45 Uhr UPCOMING : Live in 24d • 6h • 27m • 21s
Video-Livestream des Spiels Pforzheim Wilddogs vs. Saarland Hurricanes in der effect® ENERGY GFL am 22.08.2026. Die Clubs werden an den Erlösen finanziell beteiligt. #gfl #germanfootballleague #football #american-football @gfl @pforzheim-wilddogs @saarland-hurricanes
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