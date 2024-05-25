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effect® ENERGY GFL: Berlin Rebels vs. Hildesheim Invaders

Berlin Rebels ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.
Berlin Rebels
Berlin Rebels

06.09.26, 14:45 Uhr UPCOMING : Live in 1M • 6d • 1h • 33m • 10s

Video-Livestream des Spiels Berlin Rebels vs. Hildesheim Invaders in der effect® ENERGY GFL am 06.09.2026. Die Clubs werden an den Erlösen finanziell beteiligt. #gfl#germanfootballleague#football    #american-football @gfl @berlin-rebels @hildesheim-invaders

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