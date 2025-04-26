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effect® ENERGY GFL: Kiel Baltic Hurricanes vs. Hildesheim Invaders

Kiel Baltic Hurricanes
Kiel Baltic Hurricanes

UPCOMING Ab 6,00 €

Video-Livestream des Spiels Kiel Baltic Hurricanes vs. Hildesheim Invaders in der effect® ENERGY GFL am 29.08.2026. Die Clubs werden an den Erlösen finanziell beteiligt. #gfl#germanfootballleague#football    #american-football @gfl @kiel-baltic-hurricanes @hildesheim-invaders

American Footballeffect® ENERGY GFLHildesheim InvadersFootball
Kiel Baltic Hurricanes ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.

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