Premium-Livestream Pay per View 6,00 € Teampass 2026 - Royals 30,00 € Teampass 2026 - Cowboys 30,00 € GFL 2026: All Access 45,00 € Weiter effect® ENERGY GFL: Potsdam Royals vs. Munich Cowboys Potsdam Royals 29.08.26, 13:45 Uhr UPCOMING Ab 6,00 € Folgen Video-Livestream des Spiels Potsdam Royals vs. Munich Cowboys in der effect® ENERGY GFL am 29.08.2026. Die Clubs werden an den Erlösen finanziell beteiligt. #gfl #germanfootballleague #football #american-football @gfl @potsdam-royals @munich-cowboysAmerican Footballeffect® ENERGY GFLMunich CowboysFootballPotsdam Royals ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.