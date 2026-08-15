effect® ENERGY GFL: Berlin Rebels vs. Braunschweig Lions Berlin Rebels 29.08.26, 13:45 Uhr UPCOMING Ab 6,00 € Folgen Video-Livestream des Spiels Berlin Rebels vs. Braunschweig Lions in der effect® ENERGY GFL am 29.08.2026. Die Clubs werden an den Erlösen finanziell beteiligt. #gfl #germanfootballleague #football #american-football @gfl @berlin-rebels @braunschweig-lionsAmerican Footballeffect® ENERGY GFLBraunschweig LionsFootballBerlin Rebels ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.