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effect® ENERGY GFL: Berlin Rebels vs. Braunschweig Lions

Berlin Rebels
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UPCOMING Ab 6,00 €

Video-Livestream des Spiels Berlin Rebels vs. Braunschweig Lions in der effect® ENERGY GFL am 29.08.2026. Die Clubs werden an den Erlösen finanziell beteiligt. #gfl#germanfootballleague#football    #american-football @gfl @berlin-rebels @braunschweig-lions

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Berlin Rebels ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.

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