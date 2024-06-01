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effect® ENERGY GFL: Hildesheim Invaders vs. Berlin Rebels

Hildesheim Invaders ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.
Hildesheim Invaders
Hildesheim Invaders

22.08.26, 13:45 Uhr UPCOMING : Live in 13d • 12h • 17m • 10s

Video-Livestream des Spiels Hildesheim Invaders vs. Berlin Rebels in der effect® ENERGY GFL am 22.08.2026. Die Clubs werden an den Erlösen finanziell beteiligt. #gfl#germanfootballleague#football    #american-football @gfl @hildesheim-invaders @berlin-rebels

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