22.08.26, 13:45 Uhr UPCOMING : Live in 13d • 12h • 17m • 10s
Video-Livestream des Spiels Hildesheim Invaders vs. Berlin Rebels in der effect® ENERGY GFL am 22.08.2026. Die Clubs werden an den Erlösen finanziell beteiligt. #gfl #germanfootballleague #football #american-football @gfl @hildesheim-invaders @berlin-rebels
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