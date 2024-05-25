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effect® ENERGY GFL: Potsdam Royals vs. Kiel Baltic Hurricanes

Potsdam Royals ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.
Potsdam Royals
Potsdam Royals

22.08.26, 13:45 Uhr UPCOMING : Live in 12d • 5h • 21m • 30s

Video-Livestream des Spiels Potsdam Royals vs. Kiel Baltic Hurricanes in der effect® ENERGY GFL am 22.08.2026. Die Clubs werden an den Erlösen finanziell beteiligt. #gfl#germanfootballleague#football    #american-football @gfl @potsdam-royals @kiel-baltic-hurricanes

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