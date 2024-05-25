22.08.26, 13:45 Uhr UPCOMING : Live in 12d • 5h • 21m • 30s
Video-Livestream des Spiels Potsdam Royals vs. Kiel Baltic Hurricanes in der effect® ENERGY GFL am 22.08.2026. Die Clubs werden an den Erlösen finanziell beteiligt. #gfl #germanfootballleague #football #american-football @gfl @potsdam-royals @kiel-baltic-hurricanes
08.08.26, 18:21 Uhr
08.08.26, 12:58 Uhr
08.08.26, 18:03 Uhr
08.08.26, 13:45 Uhr
15.08.26, 13:25 Uhr
15.08.26, 13:45 Uhr
08.08.26, 16:45 Uhr
08.08.26, 13:30 Uhr
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16.08.25, 13:45 Uhr
05.07.25, 13:45 Uhr
27.09.25, 12:45 Uhr
20.09.25, 12:45 Uhr
25.05.24, 13:45 Uhr
24.05.25, 13:45 Uhr
26.07.25, 13:45 Uhr
18.07.26, 13:40 Uhr
04.07.26, 13:45 Uhr
10.05.25, 13:45 Uhr
15.06.24, 13:45 Uhr
21.09.24, 13:30 Uhr
28.09.24, 12:30 Uhr
13.07.24, 13:36 Uhr
31.08.24, 13:30 Uhr