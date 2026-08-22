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effect® ENERGY GFL: Last-minute-Wahnsinn zwischen den Lions und den Rebels!

effect® ENERGY GFL
effect® ENERGY GFL

ScoringPlays des Spiels Berlin Rebels vs. Braunschweig Lions in der effect® ENERGY GFL am 29.08.2026. Die Clubs werden an den Erlösen finanziell beteiligt. #gfl#germanfootballleague#football    #american-football @gfl @berlin-rebels @braunschweig-lions #gfl-highlights

American Footballeffect® ENERGY GFLBerlin RebelsBraunschweig Lions

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