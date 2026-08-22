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effect® ENERGY GFL: Volle Power oder Schonprogramm? Royals und Cowboys vor der Playoff-Generalprobe

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Video-Highlights des Spiels Potsdam Royals vs. Munich Cowboys in der effect® ENERGY GFL am 29.08.2026. Die Clubs werden an den Erlösen finanziell beteiligt. #gfl-highlights#germanfootballleague#football    #american-football @gfl @potsdam-royals @munich-cowboys

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