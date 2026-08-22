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effect® ENERGY GFL: Endspiel in Kempten! Comets kämpfen gegen die Hurricanes um den Klassenerhalt

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Video-Highlights des Spiels Allgäu Comets vs. Saarland Hurricanes in der effect® ENERGY GFL am 29.08.2026. Die Clubs werden an den Erlösen finanziell beteiligt. #gfl-highlights#germanfootballleague#football    #american-football @gfl @allgaeu-comets @saarland-hurricanes

American Footballeffect® ENERGY GFLAllgäu CometsSaarland Hurricanes e.V.

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