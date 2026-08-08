effect® ENERGY GFL: Game Day in Dresden: Monarchs vs. Invaders. Wer holt sich den Sieg?

Die ScoringPlays des Spiels Dresden Monarchs vs. Hildesheim Invaders in der effect® ENERGY GFL vom 16.08.2026. Die Clubs werden an den Erlösen finanziell beteiligt. #gfl #germanfootballleague #football #american-football #gflscoringplays #gfl-highlights @gfl @dresden-monarchs @hildesheim-invaders