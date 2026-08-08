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effect® ENERGY GFL: Game Day in Dresden: Monarchs vs. Invaders. Wer holt sich den Sieg?

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Die ScoringPlays des Spiels Dresden Monarchs vs. Hildesheim Invaders in der effect® ENERGY GFL vom 16.08.2026. Die Clubs werden an den Erlösen finanziell beteiligt. #gfl#germanfootballleague#football    #american-football #gflscoringplays #gfl-highlights @gfl @dresden-monarchs @hildesheim-invaders

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