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effect® ENERGY GFL: Absoluter Football-Krimi in Kiel!

effect® ENERGY GFL
effect® ENERGY GFL

Die Highlights des Spiels Kiel Baltic Hurricanes vs. Pforzheim Wilddogs in der effect® ENERGY GFL am 15.08.2026. Die Clubs werden an den Erlösen finanziell beteiligt. #gfl#germanfootballleague#football#american-football @gfl @kiel-baltic-hurricanes @pforzheim-wilddogs #gflhighlights

American Footballeffect® ENERGY GFLPforzheim WilddogsKiel Baltic Hurricanes

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