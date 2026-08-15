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effect® ENERGY GFL: Duell um die Playoff-Plätze! Berlin Rebels fordern Panther

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Video-Highlights des Spiels Berlin Rebels vs. Düsseldorf Panther in der effect® ENERGY GFL am 15.08.2026. Die Clubs werden an den Erlösen finanziell beteiligt. #gfl-highlights#germanfootballleague#football#american-football @gfl @berlin-rebels @duesseldorf-panther

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