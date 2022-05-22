16.08.26, 12:45 Uhr UPCOMING : Live in 7d • 8h • 31m • 6s
Video-Livestream des Spiels Hildesheim Invaders vs. Allgäu Comets in der effect® ENERGY GFL am 16.08.2026. Die Clubs werden an den Erlösen finanziell beteiligt. #gfl #germanfootballleague #football #american-football @gfl @dresden-monarchs @hildesheim-invaders
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