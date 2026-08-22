effect® ENERGY GFL: Die Spiders kämpfen in Düsseldorf um den ersten Saisonsieg!

Die Scoring-Plays des Spiels Düsseldorf Panther vs. Straubing Spiders in der effect® ENERGY GFL am 29.08.2026. Die Clubs werden an den Erlösen finanziell beteiligt. #gfl #germanfootballleague #football #american-football @gfl @duesseldorf-panther @straubing-spiders #gfl-highlights