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effect® ENERGY GFL: Die Spiders kämpfen in Düsseldorf um den ersten Saisonsieg!

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Die Scoring-Plays des Spiels Düsseldorf Panther vs. Straubing Spiders in der effect® ENERGY GFL am 29.08.2026. Die Clubs werden an den Erlösen finanziell beteiligt. #gfl#germanfootballleague#football    #american-football @gfl @duesseldorf-panther @straubing-spiders #gfl-highlights

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