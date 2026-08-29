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effect® ENERGY GFL: Bleiben die Dresden Monarchs auch in Woche 17 ungeschlagen?

effect® ENERGY GFL
effect® ENERGY GFL

Die ScoringPlays des Spiels Dresden Monarchs vs. ifm Razorbacks Ravensburg in der effect® ENERGY GFL am 30.08.2026. Die Clubs werden an den Erlösen finanziell beteiligt. #gfl#germanfootballleague#football    #american-football @gfl @dresden-monarchs @ifm-razorbacks-ravensburg

American Footballeffect® ENERGY GFLifm Razorbacks RavensburgDresden Monarchs

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