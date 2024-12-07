ProA: GIESSEN 46ers vs. Eisbären Bremerhaven GIESSEN 46ers 07.12.24, 17:45 Uhr Folgen Video-Livestream des Basketballspiels GIESSEN 46ers vs. Eisbären Bremerhaven aus der BARMER 2. Basketball Bundesliga vom 12. Spieltag am 07.12.2024. @barmer-2-basketball-bundesliga-proa #basketball #proa #barmer2basketballbundesliga @giessen-46er @eisbaerenbremerhavenBasketballBARMER 2. Basketball Bundesliga - ProAGIESSEN 46ersEisbären BremerhavenGIESSEN 46ers ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.