ProA: JobStairs GIESSEN 46ers vs. RÖMERSTROM Gladiators Trier GIESSEN 46ers 02.01.24, 17:45 Uhr Folgen Video-Livestream des Basketballspiels JobStairs GIESSEN 46ers vs. RÖMERSTROM Gladiators Trier aus der BARMER 2. Basketball Bundesliga ProA vom 15. Spieltag am 02.01.2023. @barmer-2-basketball-bundesliga #basketball #proa #barmer2basketballbundesliga @giessen-46er @roemerstrom-gladiators-trierBasketballBARMER 2. Basketball Bundesliga - ProAGIESSEN 46ersVET-CONCEPT Gladiators TrierGIESSEN 46ers ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.