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Vorrunde 4, Spieltag 6

HSG Stuttgart/Metzingen vs. HSG Bensheim/Auerbach

HSG Stuttgart/Metzingen U19w
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JBLH weiblich: Video-Livestream des Spiels HSG Stuttgart/Metzingen vs. HSG Bensheim/Auerbach. @jblhweiblich @handball-net #handballnet

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HSG Stuttgart/Metzingen U19w ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.

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