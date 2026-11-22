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Vorrunde 4, Spieltag 2
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Handball
JBLH wA DM Viertelfinale: HSG Stuttgart-Metzingen vs. HSG Blomberg-Lippe
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