Premium-Livestream Pay per View 5,90 € HSG Varel 26/27 69,90 € MT Melsungen 26/27 69,90 € 3. Liga Männer Hauptrunde 26/27 79,90 € Weiter HSG Varel vs. MT Melsungen II HSG Varel Männer 12.12.26, 18:15 Uhr UPCOMING Ab 5,90 € Folgen 3. Handball-Liga Männer: Video-Livestream des Spiels HSG Varel vs. MT Melsungen II. @3-handball-liga @handball-net #handballnetHandball3. Handball-Liga MännerHSG Varel MännerMT Melsungen Männer IIHSG Varel Männer ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.