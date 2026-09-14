Premium-Livestream Pay per View 5,90 € TSV Anderten 26/27 69,90 € HSG Varel 26/27 69,90 € 3. Liga Männer Hauptrunde 26/27 79,90 € Weiter HSG Varel vs. TSV Anderten HSG Varel Männer 01.05.27, 15:15 Uhr UPCOMING Ab 5,90 € Folgen 3. Handball-Liga Männer: Video-Livestream des Spiels HSG Varel vs. TSV Anderten. @3-handball-liga @handball-net #handballnetHandball3. Handball-Liga MännerHSG Varel MännerTSV Anderten MännerHSG Varel Männer ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.