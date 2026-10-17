Premium-Livestream Hol dir diesen Livestream für nur 3,90 € Pay per View 3,90 € Weiter 2. Liga Süd - Spieltag 10HT München vs. mJSG Melsungen/Körle/Guxhage HT München U19M 13.12.26, 13:45 Uhr UPCOMING Ab 3,90 € Folgen JBLH männlich: Video-Livestream des Spiels HT München vs. mJSG Melsungen/Körle/Guxhagen. @jblhmaennlich @handball-net #handballnetHandballJBLH männlichHT München U19MmJSG Melsungen/Körle/Guxhagen U19mHT München U19M ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.