Premium-Livestream Pay per View 5,90 € HSG Eider Harde 26/27 69,90 € HV Grün-Weiß Werder 26/27 69,90 € 3. Liga Männer Hauptrunde 26/27 79,90 € Weiter HV Grün-Weiß Werder vs. HSG Eider Harde HV Grün-Weiß Werder Männer 01.05.27, 17:15 Uhr UPCOMING Ab 5,90 € Folgen 3. Handball-Liga Männer: Video-Livestream des Spiels HV Grün-Weiß Werder vs. HSG Eider Harde. @3-handball-liga @handball-net #handballnetHandball3. Handball-Liga MännerHV Grün-Weiß Werder MännerHSG Eider Harde MännerHV Grün-Weiß Werder Männer ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.